فرزاد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تشدید نظارت بر بازار باهمکاری مشترک اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیه های ذیربط واداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهران در قالب گشت های مشترک اجرا می شود.

وی اظهار کرد: اصناف و بازاریان شهرستان مهران در اخلاق، مشتری مداری و کسب و کار کم نظیربوده و همیشه برای روحیه اخلاق مداری و کسب و کار اسلامی ودینی ما را همراهی کرده اند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهران گفت: اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار فرصتی برای اصناف و بازاریان بوده چرا که ممکن است با افرادی رو به رو شویم که ازفضای حاکم بر اصناف و بازار سوءاستفاده کنند.

وی تصریح کرد: به کمک اصناف و در کنار آنها مانع سوءاستفاده در بازار می شویم وشهروندان می توانند هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا شکایت های خود در زمینه بازار و اصناف را با سامانه ۱۲۴ درمیان بگذارند که درکمتر از ۲۴ ساعت پاسخ شکایت به فرد شاکی اعلام خواهد شد.