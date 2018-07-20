معصومه خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خبری که منتشر شده مبنی بر قطع بودن ۱۸ روزه برق ۱۱ روستای شهرستان کارون را تکذیب می کنم.

وی افزود: بعد از مشکلات آب در آبادان و خرمشهر برای چاره اندیشی در زمینه تأمین آب نخیلات، رهاسازی آب انجام و اعلام کردند که برای رسیدن آب به این شهرها برداشت آب در دیگر شهرها انجام نشود.

فرماندار کارون تصریح کرد: از جمله تصمیمات اتخاذ شده این بود که کشاورزان و بهره برداران آب رودخانه برای مزارع به ویژه شلتوک کاران، شیلات، نیشکر و جهاد نصر نیز برداشت آب نداشته باشند.

خنفری بیان کرد: قبل از اینکه رهاسازی آب انجام شود برای اینکه آب شرب نسبت به کشاورزی در اولویت بود چنین سهمیه بندی هایی شده بود تا هر کسی به میزان دلخواهش آب برداشت نکند.

وی تشریح کرد: در همین راستا به نیشکر اعلام کردند که فقط اجازه برداشت روزانه ۱۴ مترمکعب آب را دارند که نیشکر این موارد را رعایت نکرد و در جلسات پیگیری تصمیم بر این شد که پست برق خط ۱۳۲ نیشکر امیرکبیر که محل استقرار آن در دعبل خزاعی است را هر روز به مدت پنج ساعت قطع کنند که این پست ایستگاه برق شیرین شهر و ۱۱ روستای دیگر را هم تأمین می کند.

فرماندار کارون عنوان کرد: وقتی با قطع پست ۱۳۲ برق وقتی شیرین شهر و ۱۱ روستای مجاور هم به مدت پنج ساعت قطع می شد که نمی توانستیم برق مردم را در این گرما و به این میزان زمان قطع کنیم؛ بنابراین در این پنج ساعت بار خط برق را از ایستگاه امیرکبیر جدا و به کوت امیر منتقل کردند.

خنفری یادآور شد: فاصله خط اصلی برق که به کوت امیر منتقل شده تا شیرین شهر ۵۰ کیلومتر و خطوط فرعی هم ۳۵ کیلومتر بود؛ جمعا فاصله به ۸۵ کیلومتر رسید و چون بار زیاد بود این روستاها با افت ولتاژ یا گداختگی مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه برخی مواقع برای تعمیر گداختگی کمی هم بی برقی برای روستاها ایجاد می شد، ادامه داد: با این وضعیت که کوت امیر تحمل تأمین بار برق مناطق فوق را نداشت، موضوع را به استاندار اعلام کردیم که با قطع خط ۱۳۲ برق امیرکبیر چنین مشکلاتی ایجاد شده است.

فرماندار کارون گفت: بعد از این موارد باز هم آب و برق اعلام کرد که برداشت آب بالا هست و در مسیر رهاسازی آب برای آبادان و خرمشهر برداشت می شود.

خنفری تصریح کرد: برای حل موضوع فوق، راه اندازی ایستگاه تقویت ولتاژ کوت امیر تا شیرین شهر ارائه شد که این ایستگاه را نرسیده به پل شیرین شهر احداث کردیم؛ با انجام این کار وضعیت برق هرچند بهبود داشت ولی رضایت کامل شهروندان را در پی نداشت.

وی اظهار کرد: در جلسات بعدی، مدیرعامل شرکت نیشکر خوزستان وعده داد تا به تعهدات خود یعنی برداشت روزانه ۱۴ مترمکعب آب پایبند باشد و بر همین اساس دیگر برق خط ۱۳۲ امیرکبیر قطع نشده و وضعیت با وجود آن ایستگاه تقویتی بهتر از قبل هم شده است.

فرماندار کارون با تقدیر از حضور نیروهای توزیع برق اهواز در منطقه ادامه داد: در تمام این مدت قطع برق ۱۸ روزه ۱۱ روستا صحت نداشت و مشکل اصلی فقط طی سه روز اولیه رهاسازی آب برای آبادان و خرمشهر بود؛ عمده مسئله موجود در این روزها افت فشار بود.

خنفری عنوان کرد: فرمانداران در مسیر گتوند تا آبادان مقرر شده بود تا تمام پمپ ها را برای برداشت نشدن آب بی رویه کنترل کنند؛ هرچند که کنترل برداشت آب طی مدت های اخیر برقرار بوده ولی طی این روزها با شدت بیشتری پیگیری شد.

وی گفت: خبر منتشر شده مبنی بر بی آب بودن روستاهای خویسه یک، دو و سه طی دو روز نیز صحت ندارد و فقط با افت فشار آب مواجه بودند.