غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی آخرین جلسه شورای اداری هماهنگی برای برگزاری مراسم اربعین حسینی ۹۷ بود.

وی در ادامه تأکید کرد: دو گذر مرزی اصلی کشور برای ایام اربعین یعنی چذابه و شلمچه در خوزستان است و باید از هم اکنون آمادگی لازم برای ماه محرم و صفر را در دو حوزه حمل و نقل و همچنین راهداری داشته باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به لزوم بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود برای خدمات رسانی در ایام اربعین بهره مند بیان کرد: شهرستان های مختلف نیز باید اقدامات اساسی از جمله آشکارسازی، پاکسازی دماغه ها و دوربرگردان ها، نصب و شستشوی تابلوها و همچنین خط کشی را انجام دهند تا شرایط مسافرت برای زائران تسهیل شود.

بهرامی نیا مسافران را به عنوان سفیران معرفی کننده خوزستان دانست و تأکید کرد: در ۱۰ روز آخر پیاده روی باشکوه اربعین باید آمادگی بهتر و مناسب تری داشته باشیم تا پایانه مرزی چذابه و شلمچه در کنار دیگر پایانه های مسافری استان شرایط بهتری را برای زائرین داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: البته برای خدمات رسانی در ایام اربعین بهره مندی از پتانسیل استان های معین خوزستان یعنی یزد، فارس، اصفهان و بوشهر نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.