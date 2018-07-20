به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کوزه‌گر صبح جمعه در آئین واگذاری واحدهای مسکونی به خانواده‌های دو معلولیتی استان بوشهر اظهار داشت: مسکن یکی از مهمترین مطالبات خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است.

وی اضافه کرد: در همین راستا سازمان بهزیستی تلاش ویژه‌ای را برای تامین مسکن برای خانواده‌های مددجویان و به‌ویژه معلولان داشته است که بخشی از آن واگذار شده است و بخشی نیز در دست ساخت است.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و امور توانمندسازی بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۱ هزار و ۲۲۸ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی در نقاط مختلف کشور تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۵۵ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی نیز در دست ساخت است، ادامه داد: کمک به تامین مسکن مددجویان از مهمترین مولفه‌های توانمند سازی اقتصادی جمعیت هدف است.

دبیر ستاد مسکن مددجویی در بهزیستی کشور نیز گفت: در بحث مسکن روستایی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با بنیاد مسکن داشته‌ایم هر مددجویی در روستا زمین نداشته باشد و بنیاد مسکن در آن روستا زمین داشته باشد، زمین را به صورت رایگان در اختیار مددجو قرار می‌دهد.

علی ربوبی افزود: در قانون مسکن دو معلولیتی که در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب شده است، وزارت راه و شهر سازی مکلف شد که زمین را برای خانواده های دو معلولیتی تحت پوشش به صورت رایگان تخصیص دهد که در دست اقدام است.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر نیز گفت: ۴۱ منزل مسکونی با اعتبار هر واحد شهری ۳۰۰ میلیون ریال و هر واحد روستایی ۱۸۰ میلیون ریال به خانواده های دارای حداقل دو معلول واگذار شد.

علی پولادی ریشهری اظهار داشت: در حال حاضر اکثر خانواده های دو الی چند معلولیتی در استان خانه دار شده‌اند و تعدادی از مسکن‌ها در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل هر واحد در استان ۴۸۰ میلیون ریال با همکاری بهزیستی، بنیاد مسکن، انجمن خیرین مسکن ساز و افراد خیر هزینه شده است.