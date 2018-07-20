به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح بابیان اینکه مودی زکات نباید برای پرداخت زکات مال خود درگیر بروکراسی ادارای شود تاکید کرد: باید شیوه‌های پرداخت زکات برای مردم آسان شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۷۰ میلیارد تومان زکات در کشور جمع‌آوری شد اعلام کرد: مردم استان فارس با بیش از ۴۰ میلیارد تومان بیشترین زکات را در کشور پرداختند.

فتاح بابیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی زکات ۴۰ درصد زکات پرداختی برای طرح‌های عمرانی و ۶۰ درصد برای رفع مشکلات نیازمندان هزینه می‌شود گفت: البته شورای زکات استان ها پس از کسب مجوز از شورای عالی زکات کشور می‌توانند بر اساس نیاز استان، درصد محل مصرف زکات را تغییر دهند.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، دبیر شورای عالی زکات کشور بر ضرورت پژوهش در حوزه زکات تاکید کرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب نیز به دلیل غفلت از این موضوع، سال گذشته با صدور پیامی بر امر پژوهش در حوزه زکات تاکید کردند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به نقش قابل توجه صداوسیما در زمینه گسترش فرهنگ زکات گفت: همچنین ائمه جمعه نیز باید در بازه‌های زمانی متفاوت مردم را به پرداخت زکات تشویق کنند.