به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه، در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: در جامعه اسلامی مهمترین هدف مسئولان بایستی کسب رضایت خداوند در انجام امور محوله باشد و خدمت گزاری خالصانه و به دور از تزویر به جامعه را مدنظر قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: مسئولان نباید در انجام تکالیف و مسئولیت های خود دچار خودنمایی شوند و بایستی به کسب رضایت مندی مردم توجه نشان دهند.

امام جمعه اراک بیان کرد: امروز باید با تکیه به امکانات و توان داخلی به خودکفایی دست یابیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را سامان دهیم و با توطئه های اقتصادی دشمن مقابله کنیم.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: در این زمینه همچنین نیاز است که با یکدیگر اتحاد و انسجام داشته باشیم و قناعت و صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: در ایام حج و فرارسیدن سالروز حادثه منا قرار قرار گرفته ایم، در این زمینه درخواست داریم وزارت امور خارجه موضوع پرداخت دیه حادثه دیدگان این فاجعه را به طور جدی پیگیری کند.

دری نجف آبادی ابراز داشت: بی تدبیری آل سعود، حادثه منا را رقم زد که در آن تعداد زیادی از زائران خانه خدا جان خود را از دست دادند، بهتر است آل سعود به جای آنکه به جنایتکاری در یمن و دیگر مناطق مشغول باشد، آئین حج را مدیریت کند تا شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.

امام جمعه اراک تصریح کرد: همچنین در این ایام می طلبد حجاج و زائران خانه خدا سفارش های رهبر معظم انقلاب را سرلوحه کار خود قرار دهند و در این سفر معنوی، به خودسازی و تزکیه نفس بپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و ولادت علی بن موسی الرضا(ع) نیز گفت: امیدواری به لطف خداوند ازجمله صفات مومنان است و مومن در مقابله با دشمن هرگز از لطف پروردگار ناامید نمی شود.