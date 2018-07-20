به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که برای آمادگی هر بیشتر جهت شروع لیگ هجدهم به ترکیه سفر کرده است، در آخرین دیدار تدارکاتی خود قرار است عصر امروز و از ساعت ۱۷ به وقت محلی در مقابل نبیتچی بالکان ترکمنستان بازی کند.

این آخرین دیدار تدارکاتی آبی پوشان در ترکیه است و قرار است استقلال یکشنبه به تهران باز گردد.

با توجه به حضور سرپرست جدید باشگاه استقلال در ترکیه، به احتمال فراوان امیرحسین فتحی هم به تماشای این بازی می نشیند و سپس جلسه ای را با سرمربی استقلال برگزار خواهد کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه پنجم مردادماه از ساعت ۲۰:۴۵ و از هفته اول لیگ هجدهم در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان تهران خواهد بود.