به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ساوه، محمد بهاروند اظهار داشت: ایجاد شغل در روستاها سبب وابستگی بیشتر روستاییان به سکونت در روستا شده و از مهاجرت بی رویه به شهر جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در حوزه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری که مورد توجه جدی مقام معظم رهبری، دولت و مجلس است، هیچ اهمال و بهانه‌ای پذیرفته نیست و با اعمال سیاست‌های حمایتی از دهیاران و شوراهای اسلامی به‌عنوان پیشران توسعه روستایی انتظار می‌رود که در زمینه ایجاد اشتغال گام‌های اساسی بردارند.

بهاروند ادامه داد: انتظار داریم بانک ها در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی تحرک بیشتری داشته باشند تا بتوانیم اقدامات مطلوب در این زمین به انجام برسانیم.

فرماندار ساوه عمده مشکل متقاضیان طرح های اشتغال روستایی در شهرستان ساوه را سخت گیری بانک ها در زمینه پذیرش وثایق عنوان کرد.

معاون استاندار مرکزی گفت: ساوه در زمینه پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال روستایی از شهرستان های پیشرو و موفق استان مرکزی به شمار می آید.