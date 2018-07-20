به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی درباره نقش بندر چابهار در تامین کالا، افزود: بندر چابهار سهمی۲۰ درصدی در واردات کالاهای اساسی کشور دارد؛ با توجه به اینکه سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن انواع کالاهای اساسی از طریق سایر بنادر جنوبی کشور تخلیه می شود، تخصیص سهم ۲۰ درصدی واردات کالاهای اساسی کشور از طریق بندر چابهار می‌تواند علاوه بر رونق بندر چابهار و کاهش مسافت های دریایی و جاده ای منجر به کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده کالا شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه در قیمت تمام‌شده حمل کالاهای اساسی، موجب صرفه جویی در هزینه های پرداختی دولت در قالب یارانه به این نوع کالاها می شود.

آقایی، درباره وضعیت تجهیزات و زیرساخت‌های بنادر و سواحل استان سیستان و بلوچستان، گفت: با توجه به فضایی که پس از برجام ایجاد شد ۲۶ دستگاه استراتژیک را وارد کردیم که این تعداد دستگاه به مرحله مونتاژ و بهره‌برداری رسیده است. یکی از موضوعات بسیار مهم در سال ۹۷، به منظور پیشبرد اهداف بنادر استان سیستان و بلوچستان تامین تجهیزات جدید است.

وی ادامه داد: نوسازی بسیار خوبی در مورد تجهیزات دریایی و بندری در بندر چابهار انجام شده است و امیدواریم سایر تجهیزات دیگری که در دستور خرید است، تامین شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان یادآور شد: عمده تمرکز ما در سال جاری بازاریابی کالا و سرمایه‌گذاری است؛ چرا که در بخش ایجاد زیرساخت‌ها و تامین تجهیزات اقدامات مناسبی صورت گرفته که نشان‌دهنده شرایط مطلوب زیرساخت‌های فیزیکی است.

وی افزود: در نظر داریم که در طول سال جاری، با بازاریابی و حضور تجار و سرمایه‌گذاران اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده به ثمر بنشیند؛ البته سال گذشته رقمی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشتیم.