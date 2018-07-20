به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یوسف الحساینه از رهبران جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که قانون «کشور یهود» کاملا ماهیت نژاد پرستانه دارد، این قانون موجودیت فلسطینیان را نشانه رفته است.

وی تصریح کرد: تصویب این قانون نشان دهنده آن است که اسرائیل به تلاش های خود در راستای از بین بردن موجودیت فلسطینیان ادامه می دهد.

این رهبر جنبش جهاد اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون زمینه ساز مصادره هر چه بیشتر زمین های فلسطینیان ساکن کرانه باختری و الحاق آنها به مجتمع های شهرک های یهود می شود.

الحساینه یادآور شد که در صورت اجرای این قانون، ما شاهد اجرای طرح تبعید اجباری شمار زیادی از فلسطینیان ساکن قدس و سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ و همچنین توسعه شهرک های یهودی می شویم که باید محافل ملی و منطقه ای برای مقابله با این طرح خطرناک و تجاوزکارانه تشریک مساعی داشته باشند.

وی تاکید کرد که این قانون کاملا ماهیت نژاد پرستانه دارد و جزء خطرناک ترین قوانین به تصویب رسیده در کنیست طی چند سال گذشته می باشد.

کنیست رژیم صهیونیستی بامداد امروز (جمعه) لایحه تبعیض‌آمیز "کشور یهود" را به طور نهایی تصویب و به قانون تبدیل کرد. ۶۲ نفر از نمایندگان کنیست به این قانون رای موافق، ۵۵ نفر رای مخالف و ۲ نفر هم رای ممتنع دادند.

این قانون تبعیض‌ آمیز که به نام «کشور یهود» نیز شهرت دارد، سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها دانسته و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌ کند. قانون مذکور توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این شهرک‌ها تاکید می‌کند.