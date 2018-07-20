به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان ضمن رد گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز مبنی بر اینکه نیروهای این گروه حملات انتحاری به مناطق شهری را متوقف کرده اند، گفت که طالبان با تشخیص اهداف، عملیات انتحاری در شهرها را آغاز خواهد کرد.

سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه ای گفته است که گزارش نیویورک تایمز که از وی نقل شده است، نادرست است.

نیویورک تایمز روز گذشته به نقل از مجاهد گزارش داده بود که طالبان به دلیل نگرانی از تلفات غیرنظامیان، پس از این حملات انتحاری را در شهرها انجام نمی‌دهد.

سخنگوی طالبان طی این بیانیه گفت که نیویورک تایمز از مصاحبه وی برداشت نادرست کرده و یا اینکه سخنان وی را از عمد، تحریف کرده است.

وی افزود: خبرنگار نیوریورک تایمز پرسید که چرا بعد از عید فطر در کابل یا شهرهای دیگر، عناصر طالبان حملات انتحاری بزرگ انجام نداده اند؟ پاسخ داده شد که عملیات در شهرها زمانبر است، عناصر طالبان احتیاط می‌کنند و تلاش دارند که اهداف با دقت شناسایی شوند تا در عملیات به غیر نظامیان آسیب نرسد؛ به همین دلیل اجرای عملیات در شهرها به زمان نیاز دارد و با عجله نمی‌توان انجام داد؛ با تشخیص اهداف، این گونه عملیات انجام خواهد شد.