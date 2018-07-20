به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اهمیت حج در اسلام گفت: مسئله حج به عنوان یکی از ارکان دین مطرح است و جایگاه بسیار رفیعی دارد به گونه ای که پایداری دین با کعبه پیوند زده شده است.

وی با اشاره به روایات مختلف در خصوص اهمیت حج گفت: خداوند کعبه را وسیله قوام جامعه اسلامی قرار داده و حج سبب تقویت دین است. خداوند حج را پرچم اسلام قرار داده و مسلمانان را موظف کرده پرچم اسلام را برافراشته نگه دارند و نگذارند عَلم دین بر زمین بیفتد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: در روایات تاکید شده نباید حج تعطیل شود و اگر زمانی برسد که مردم حج را تعطیل کنند و به حج نروند، حکومت اسلامی باید مردم را مجبور به زیارت خانه خدا کند و در صورت نبود پول، از بیت المال هزینه این سفر را بپردازد زیرا خانه خدا نباید تنها گذاشته شود.

قاضی عسگر با اشاره به این تعابیر و احادیث گفت: در سال گذشته عده ای قصد داشتند با طرح مسائل نادرست و فتنه انگیز موضوع حج را در ذهن مردم خدشه دار کنند که احیانا برخی هنوز همان مسیر غلط را ادامه می دهند، در حالیکه ما نباید حج را عملی ساده تلقی کنیم. حج موضوع مهمی است که در وصیت امیرالمومنین (ع) نیز به آن توجه ویژه شده است و گفته شده مواظب باشید خانه خدا تنها نماند که اگر خانه خدا تنها بماند، خدا به شما مهلت نمی دهد و عذاب نازل می کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید حج را ساده دید و به دلیل یک مشکل در روابط سیاسی، حج را تعطیل کرد، گفت: حج ظرفیت بالایی دارد که اگر ما از آن ظرفیت استفاده نکنیم، دیگران از آن استفاده می کنند و حتی بر علیه ما نیز از این ظرفیت استفاده خواهند کرد. اولین ظرفیت حج ایجاد تغییر و تحول روحی در مردم است. کسانی که قصد سفر حج دارند باید اموال خود را پاک و کدورت ها را برطرف کرده و حلالیت بطلبند تا خدا به لبیک آنها پاسخی مثبت دهد. کسانی که ترک ظلم کرده و به مسیر خدا می روند، برای جامعه موهبت هستند.

وی با بیان اینکه در حج تمتع ۸۶ هزار نفر و زمانی که حج عمره بود ۷۵ هزار نفر دچار تحول روحی می شدند، افزود: اگر همه مسلمانان چنین تحول روحی را تجربه کنند، ما در حال حاضر این چنین گرفتار آسیب های اجتماعی نبودیم که رئیس قوه قضائیه اعلام کند ۱۶ میلیون پرونده در سال در کشوری که پیرو اهل بیت است، تشکیل می شود.

قاضی عسگر ایجاد اخوت و روحیه برادری میان کشورهای اسلامی را از دگر ثمرات حج دانست و گفت: در موسم حج، مسلمانان ایرانی وحدت بین خود و کشورهای اسلامی را به نمایش می گذارند. ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر زائر اهل سنت داریم که هماهنگی بین زائران سنی و شیعه سبب شده ایرانی ها بهترین حجاج شناخته شوند.

به گفته وی، ارتباط شخصیت های دینی جهان اسلام از دیگر ثمرات حج است که می تواند با تبادل تجربیات، منشأ اثر مهمی در کشورهای اسلامی باشد.

سرپرست حجاج ایرانی حج تمتع یکی از مهمترین اثرات حج را پاسخ به شبهات ایجاد شده علیه مسلمانان ایرانی دانست و تصریح کرد: میلیاردها دلار صرف ایجاد شبهه علیه مسلمانان و شیعیان می شود که ما باید برای این شبهه زدایی، هزینه های بالایی صرف کنیم اما با حج این فرصت بدون هزینه برای کشورهای اسلامی ایجاد می شود که نشان دهند آنها نابودکننده تروریست هستند نه مدافع آن و همچنین سایر شبهات را نیز برطرف کنند، زیرا هنوز این تفکر که قرآن اهل سنت با قرآن اهل شیعه فرق می کند در ذهن بسیاری هست و ما می توانیم در حج تمامی این شبهات را برطرف کنیم. همچنین می توانیم با همکاری شخصیت های جهان اسلام در خصوص مشکلات جهان اسلام در موسم حج چاره اندیشی کنیم.