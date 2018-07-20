به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، دولت به منظور تداوم اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت و جو، افزایش شفافیت معاملات و کاهش بار مالی دولت، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد، مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تامین و پرداخت کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شد نسبت به بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای ورود محصولات کشاورزی طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.