به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «دن کوتس» مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا به وضوح هنگامی که در جریان یک مصاحبه زنده تلویزیونی از دعوت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین برای سفر به واشنگتن اطلاع یافت از این خبر غافلگیر شد.

کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دعوت کرده است تا در پائیز سال جاری به واشنگتن سفر کند.

مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا پیش از این گفته بود که از محتوای گفتگوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بی اطلاع است.

دن کوتس در حالی از جزئیات مذاکرات رئیس جمهوری کشورش با ولادیمیر پوتین ابراز بی اطلاعی کرده است که اعضای کنگره ایالات متحده در روزهای گذشته خواستار اطلاع از محتوای این گفتگوها شده بودند.

دعوت ترامپ در واقع اقدامی جسورانه است که در پاسخ به سیل انتقادات از عملکرد وی در نشست هلسینکی انجام گرفت.

به گفته «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید، تنها چهار روز پس از دیدار جنجالی ترامپ و پوتین در هلسینکی رئیس جمهوری آمریکا از «جان بولتون» مشاور امنیت ملی خود خواست تا دعوتنامه ای برای رهبر روسیه ارسال کند.

گفتنی است آنچه که در دیدار رو در روی ترامپ و پوتین در هلسینکی گذشت، برای همگان حتی مقامات بلندپایه و اعضای کنگره آمریکا همچنان یک معما باقی مانده است.