مسعود مرسلپور در گفتگو با خبرنگار مهر در پی درج مطالبی در فضای مجازی اظهار داشت: بیمارستان قرچک شب گذشته باز بوده است و این که برخی اعلام می کنند، این بیمارستان تعطیل بوده، کذب محض است.

وی افزود: شب گذشته ۳۰ نفر از شهروندان قرچک به بیمارستان برکتی «شهید ستاری» مراجعه کرده اند و تحت درمان قرار گرفتند.

فرماندار قرچک اضافه کرد: یک نفر از این بیماران نیز با تشخیص پزشک اورژانس که نیاز به داروهای خاص داشته به یکی از بیمارستان های پایلوت که بیمارستان « شهید مفتح» ورامین بود، اعزام شد.

مرسلپور اضافه کرد: افتتاح بیمارستان برکتی شهید ستاری، قطعا تحولی بزرگ در بخش درمان شهرستان قرچک است و اجازه نمی دهیم، عده ای با اغراض خاص این شیرینی را در کام مردم تلخ کنند.

بر اساس این گزارش، بیمارستان شهید ستاری قرچک، روز گذشته با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و محمدمخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قرچک افتتاح شد، اما شب گذشته در برخی از شبکه های مجازی خبری مبنی بر تعطیلی این بیمارستان منتشر شد.