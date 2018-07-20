به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل استان مرکزی، حجت الله درودگر اظهار داشت: بررسی وضعیت قاچاق سکه و ارز یکی از دستورات جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که طبق اطلاعات نیروی انتظامی تاکنون کشفیاتی در این حوزه گزارش نشده است.

وی افزود: قاچاق و نگهداری سکه و ارز بیش از حد مجاز که از نظر قانونی قاچاق محسوب می شود، مشکلاتی در زمینه اقتصادی ایجاد می کند که باید کنترل شود.

معاون دادگستری استان اضافه کرد: رصد فعالیت ها در حوزه قاچاق کالا و ارز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و دادگستری بر این امر حساسیت ویژه دارد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری ها در حوزه تخصیص ارز باید یکنواخت انجام شود، نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با دقت انجام شود تا حقی از کسی ضایع نشده و سودجویان از این تخصیص ها سوء استفاده نکنند.

درودگر تصریح کرد: در شهرستان ها نیز تدابیر لازم باید اتخاذ شود تا مشکلات در این حوزه کمتر شود، مردم نیز باید همراهی کنند. اگر مردم با موردی از قاچاق کالا و ارز برخورد کردند موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهند و تعزیرات نیز در این حوزه با جدیت وارد می شود.

معاون دادگستری استان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، سامانه بارنامه برخط، سامانه جامع انبارها باید خروجی لازم را داشته باشد و از آن استفاده بهینه برده شود، هدف قانون گذار از ایجاد سامانه ها، کاهش قاچاق کالا و ارز بوده است.