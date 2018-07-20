به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، در نشست مجازی اعضای این کمیته با روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اشاره به اهمیت بیماری های غیرواگیر، این بیماری ها را جدی ترین مشکلات سلامت در جهان ذکر کرد و گفت: باتوجه به میزان شیوع و بار مالی که برای این بیماری ها در دهه های آینده پیش بینی شده، برنامه ریزی برای کنترل بیماری های غیرواگیر موضوعی است که باید در اولویت کار قرار بگیرد.

هاشمی اظهار داشت: کارهای بسیارخوبی در زمینه برنامه ریزی برای کنترل بیماری های غیرواگیر تاکنون انجام شده و ساختار مناسبی در قالب شبکه های بهداشتی و درمانی ایحاد شده است اما اراده و همت همکاران در ستاد و دانشگاهها مهم است که بتوانند آنچه که تا کنون برنامه‌ریزی شده را اجرا کنند.

وزیر بهداشت با بیان این مثال که حدود ۱۵ درصد هزینه‌های حوزه سلامت مربوط به بیماری دیابت است گفت: اگر هزینه های ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را هم به این اضافه کنید، می بینید که درصد زیادی از بودجه برای درمان این بیماری ها باید اختصاص پیدا کند در حالی که با پیشگیری و کنترل، می توان علاوه بر تامین سلامت مردم، هزینه های مردم و کشور را نیز کاهش داد.

هاشمی ادامه داد: اینکه یک چهارم جمعیت ما فشار خون بالا دارند تکان دهنده است. اگر بتوانیم همین را کنترل کنیم خدمت بسیار بزرگی به سلامت کشور کرده ایم و شاید این برگ در کارنامه کاری همه ما از تمامی اقداماتی که تاکنون انجام داده ایم ارزشمندتر باشد.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم پیگیری جدی کنترل بیماری های غیرواگیر گفت: در جلسه مجمع ملی سلامت با حضور رییس جمهور و جلسات مشترکی که با استانداران و فرمانداران داریم، می توانیم با ارتقای همکاری های مشترک، به کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر کمک کنیم.

هاشمی کنترل بیماری های غیرواگیر و توسعه نظام ارجاع را از برنامه های مهم وزارت بهداشت در چند سال آینده دانست و خاطرنشان کرد: در طرح تحول نظام سلامت زیرساخت های خوبی در نظام ارائه خدمات ایجاد شده و با اجرای نظام ارجاع می توان از این زیرساخت ها به بهترین شکل ممکن برای ارائه خدمت به مردم استفاده کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به تقویت همکاری معاونت های وزارت بهداشت برای کنترل بیماری های غیرواگیر، اظهار داشت: در وزارت بهداشت، معاونت های بهداشت و درمان و اجتماعی در این امر موثر هستند و با همکاری این ۳ معاونت و همچنین استفاده از توان و ظرفیت مردم و سازمان های مردم نهاد، می توانیم به نتایج ارزشمند تری نیز برسیم.

دکتر هاشمی با بیان اینکه چنین همکاری هایی باید در دانشگاهها نیز شکل بگیرد و مشارکت های استانی، تقویت شود، افزود: یکی از اهداف ما از توسعه شبکه بهداشتی از روستاها به قلب شهرها بعداز گذشت ۳ دهه از تاسیس شبکه بهداشت در روستاها، این بود که موفق شویم بیماری های غیرواگیر در سطح شهرها را کنترل کنیم.

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم همه‌ی دستگاه‌ها در کنترل بیماری های غیرواگیر مشارکت کنند و خوشبختانه بستر خوبی در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای این همکاری ایجاد شده است.

هاشمی مشارکت مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی در اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیشگیرانه و کنترل بیماری های غیرواگیر را مهم ارزیابی کرد و گفت: مسئولان دانشگاهها باید در این برنامه ها پیش قدم شوند و مشارکت مدیران استانی را در این امر مهم جلب کنند. روسای دانشگاه های علوم پزشکی، باید طلایه‌دار این کار باشند و در کنار استانداران تلاش کنند.

وزیر بهداشت با تشکر از مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی برای برگزاری مجامع سلامت استانی گفت: مهم این است که این مسیر را ادامه بدهیم و از همه‌ی ظرفیت‌ها استفاده کنیم چرا که پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مسیری است که می‌تواند نظام سلامت ما را هم کارآمد کند و هم به عنوان یک الگو به دنیا معرفی کند.