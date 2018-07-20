هامون نظیری مجسمه ساز جوان درباره اثرش که در پنجمین نمایشگاه گروهی مجسمه «چهارسوی خیال» به نمایش درآمده است، به خبرنگار مهر گفت: کار من در وهله اول انتقاد به مرکزگرایی یا تمرکزگرایی بود که به تبع آن، مصرف گرایی نیز به وجود می آید؛ چیزی شبیه به شهر تهران که مرکزگرایی و مصرف گرایی در آن رواج دارد.

وی افزود: رفته رفته متوجه شدم این مفهوم سبب اتفاقاتی می شود که چالش برانگیز است مثل استخراج مدام آب های زیرزمینی، رانش زمین و غیره.

نظیری با اشاره به تاثیر مرکزگرایی بر رویدادها و اتفاقات مختلف، بیان کرد: وقتی با تأمل بیشتری به این موضوع نگاه کردم، متوجه شدم اتفاقات مذکور به لحاظ فرمی با هم تطابق دارند و مرکزگرایی به مفهوم جمع شدن امکانات در یک‌جا می تواند بر محیط اطراف تاثیرگذار باشد و سبب ایجاد مشکلات برای مردم از جمله افرادی که امکانات را از دست داده اند و یا مردمی که در محلی مملو از امکانات زندگی می کنند، می‌شود.

وی که عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است، در توضیح جزییات متریال کارش و نمادهای آنها گفت: هویت وطن و هوایی که این روزها در حال تنفس آن هستم، در کارم مدنظرم بود. فرمت چند تکه بودن کار الهام گرفته از نقشه ایران است که با پیچ و مهره کار شده و نمادی است از اینکه ایران هنوز سرپا است. پارچه در کار نمادی از گوشت و پوست است و آن را به این دلیل انتخاب کردم چون فشارها روی آن احساس شود و تحت تاثیر قرار می گیرد. گوی های استیل موجود نیز به کار، مفهوم مرکزگرایی می دهد و آویزان بودن این گوی ها که زیبایی به کار بخشیده است، سرانجام به دِفُرمه شدن کار می انجامد و اتفاق بدی را رقم می‌زند.

این مجسمه ساز جوان در پایان بیان کرد: قاب چوبی که فرم اصلی کارم را در برگرفته است با وجود اینکه محکم است، در نهایت با فشارهایی که گوی های استیل و دیگر المان ها وارد می کنند، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و می‌شکند و قصد داشتم این مفهوم را که به مرور زمان جامعه از شکل اولیه خارج می شود به مخاطب ارایه دهم.

هامون نظیری ۲۷ سال دارد و ۴ سال است که فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرده است. پنجمین نمایشگاه گروهی مجسمه «چهارسوی خیال» به همت انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران جمعه ۲۲ تیر در نگارخانه‌های ممیز، زمستان و پاییز خانه هنرمندان ایران افتتاح شد و تا دوم مرداد ادامه دارد.