انجام سالانه ۲۵۰۰ پیوند کلیه در ایران/فاجعه دیالیز در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سیم فروش که به عنوان میهمان ویژه در جلسه هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی حضور یافته بود اظهار داشت: در سال ۲۰۱۶ حدود هفت هزار آمریکایی دیالیزی جان خود را از دست دادند. جالب آن که این اتفاق تلخ در کشوری افتاده که امکانات فراوان و شرایط ایده آلی دارد. حال اگر همین اتفاق در کشور ما افتاده بود درباره آن خبرسازی های وسیع و جنجال رسانه ای به پا می کردند.

وی افزود: در کشور ما هر سال ۲هزار و ۵۰۰ پیوند کلیه انجام می شود که این رقم در منطقه و دنیا بی نظیر است. با این حال نیاز به توسعه فعالیت های علمی و پزشکی در جامعه ما وجود دارد و باید توجه بیشتری به این حوزه ها داشته باشیم.

رئیس قطب اورولوژی ایران ادامه داد: ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در زمینه پیوند کلیه بسیار جلوتر است. به طور مثال در اسپانیا که مدعی انجام فعالیت هایی در این زمینه هستند حتی یک مقاله علمی مناسب درباره عمل های پیوندشان وجود ندارد. در آنجا با معضل پیوندهای دوم، سوم و چهارم مواجه هستند که البته آن را رسانه ای نمی کنند اما این مشکل و معضل در کشور ما کمتر است و روز به روز هم پیشرفت هایمان بیشتر می شود.

سیم فروش با اشاره به خدمات ارزشمند استاد ملک حسینی –پدر پیوند کبد ایران- در زمینه پیوند کلیه و کبد، اظهار داشت: دکتر ملک حسینی یک انسان استثنایی است. خدماتی که ایشان به جامعه کرده، منحصر به فرد است. با تلاش ها و فعالیت های ارزشمند ایشان بود که امروز به مرحله ای رسیده ایم که پیوند کبد و کلیه در ایران یک عمل معمولی محسوب می شود. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته برای این عمل دچار چالش ها و مشکلات اساسی هستند و نمی توانند یک تیم حرفه ای و البته ارزان را برای ارائه خدمات گسترده پیوند به جوامع خود تشکیل دهند.

ماموریت انجمن برای کاهش رنج بیماران کلیوی

چهره ماندگار پزشکی ایران در بخش دیگری از اظهارت خود با اشاره به ضرورت تلاش برای کاهش مشکلات بیماران کلیوی گفت: هزینه های سنگین بیماران دیالیزی و کلیوی، خانواده های آنها را بسیار آزار می دهد به همین خاطر یکی از مسئولیت های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور همین است که رنج این افراد را تا حد توان کاهش دهد.

وی تصریح کرد: مطابق بیانات مقام معظم رهبری، رنج بیمار باید فقط رنج بیماری باشد و نهادها و ارگان های ذی ربط باید در زمینه حمایت های درمانی، مالی و مددکاری مطابق با حوزه مسئولیت های خود تلاش کنند. البته انجمن حمایت از بیماران کلیوی فعالیت های خوبی انجام داده و انتظار می رود در دوره مدیریتی جدید که یک تیم حرفه ای و فعال می باشند، شاهد اتفاقات بهتر و فعالیت های چشمگیرتری در زمینه های حمایتی، مددکاری و علمی باشیم.

اهدای کلیه ایثار است، اهداکنندگان تحقیر نشوند

سیم فروشبا بیان اینکه اهدا کنندگان کلیه باید تکریم شوند افزود: اهدای کلیه حتی اگر در ازای آن مبلغ متعارفی دریافت شود یک حرکت شجاعانه و در حقیقت اهدای زندگی است که یک ایثار و اقدام بی نظیر محسوب می شود. بنابراین لازم است که اهداکنندگان و خانواده های آنها تا آخر عمر از مزایای بیمه، اشتغال، حمایت های درمانی و کنترل سلامتی بهره مند شوند و فرهنگسازی در این باره برعهده رسانه ها و همچنین انجمن حمایت از بیماران کلیوی است که در دوره مدیریتی جدید بسیار فعال و پویا ظاهر شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه حرف هایی شنیده می شود که گاهی اهداکنندگان کلیه را تحقیر می کنند و از اقدام آنها به عنوان حرکت غیرانسانی یاد می کنند. این در حالی است که این افراد با اهدای کلیه جان افراد دیگر را نجات می دهند و اقدام آنها بسیار انسانی و متعالی است.

سیم فروش گفت: دریافت مبلغ متعارف نمی تواند دلیلی برای زیر سئوال بردن حرکت انسانی اهداکنندگان کلیه باشد؛ همانطور که بسیاری از مشاغل در کشور ما از جمله آتش نشانان عزیز که حافظ جان و امنیت و سلامت مردم هستند، حقوق و مزایای خود را نیز دریافت می کنند. بنابراین نمی توان به اهداکنندگان کلیه نیز خرده گرفت.

رئیس قطب اورولوژی ایران تصریح کرد: البته برخی افراد حتی بدون دریافت پول نیز کلیه خود را اهدا می کنند که این افراد قهرمانان ملی هستند و باید در رسانه ها بویژه رسانه ملی تکریم شوند.

وی تاکید کرد: البته باید دست دلال ها و واسطه ها در این زمینه کوتاه شود و مطابق بخشنامه ها و قوانین موجود نیز این افراد اجازه واسطه گری و دلالی برای خرید و فروش کلیه را ندارند و هرگونه تبلیغات و آگهی در این باره نیز ممنوع است.

ضرورت ارائه خدمات بیمه ای و حمایتی به اهداکنندگان

سیم فروش با اشاره به اینکه در دنیا به اهمیت و اولویت پیوند از افراد زنده نسبت به پیوند جسد پی برده اند گفت: به همین خاطر من معتقدم باید اهداکنندگان کلیه را تکریم کرد و به آنها خدمات بیمه ای و مالی و حتی شغلی داد، چراکه با این فرهنگسازی نیاز بیماران کلیوی از طریق پیوند زنده مرتفع می شود و کیفیت پیوند و طول عمر نیز در پیوند زنده بیشتر است.

رئیس قطب اورولوژی ایران افزود: پایه گذاری پیوند زنده و آغاز فرهنگسازی برای اهدای کلیه از افتخارات انجمن حمایت از بیماران کلیوی است که از ابتدای تاسیس تا امروز فعالیت های ارزشمندی در این زمینه انجام داده است.

وی ادامه داد: در برخی کشورهای اروپایی از جمله هلند وقتی عمل پیوند کلیه انجام می شود تا سه ماه تمام هزینه های زندگی بیماران و اهداکنندگان را تامین می کنند و آنها در حمایت کامل به سر می برند تا بتوانند در این مدت استراحت کنند و فشاری به بدن آنها وارد نشود. بعد از گذشت سه ماه نیز حقوق ثابت و مزایای بیمه ای را تا آخر عمر برای این افراد تعریف می کنند.

سیم فروش با بیان اینکه حل مشکلات مالی و تامین هزینه های جاری بیماران کلیوی و اهداکنندگان کلیه باید مدنظر خیرین و انجمن بیماران کلیوی باشد گفت: هزینه هایی همچون ایاب و ذهاب، آزمایش های پزشکی، تهیه دارو و حتی وعده های غذایی باید به این افراد پرداخت شود تا به خاطر مبالغی هرچند اندک دچار مشکل و دغدغه فکری نشوند. البته انجمن در این زمینه خیلی خوب کار کرده است و خوشبختانه شعبه ها و نمایندگی های این انجمن در سراسر کشور فعال هستند.

رئیس قطب اورولوژی ایران افزود: نباید انتظار داشته باشیم که بیماران دیالیزی، پیوندی یا اهداکنندگان کلیه در طول پیگیری امور پزشکی و درمانی بتوانند مبالغ یک یا دو میلیون و حتی بسیار کمتر را پرداخت کنند و در مواردی شاهد هستیم که افراد در تامین هزینه تغذیه و رفت و آمد دچار مشکل هستند. اینجاست که حضور پررنگ نیکوکاران و انجمن حمایت از بیماران کلیوی ضرورت می یابد.

وی ادامه داد: وقتی من در یکی از کشورهای خارجی تحصیل می کردم، بهترین جایزه پزشکی را به کسی می دادند که هزینه های پزشکی را برای بیماران ارزان کند یا اینکه راه حل هایی برای آن ارائه نماید. بنابراین امیدوارم برنامه های انجمن حمایت از بیماران کلیوی هم بیش از پیش به سمت فعالیت های مددکاری برود تا رنج بیماران فقط رنج بیماری باشد و دچار دغدغه های مالی و اجتماعی نشوند.

شایعات بی اساس درباره عوارض اهدای کلیه

سیم فروش همچنین با اشاره به شایعاتی که درباره کاهش عمر اهداکنندگان کلیه مطرح می شود گفت: به هیچ وجه چنین چیزی نیست و افرادی که کلیه اهدا می کنند کیفیت زندگی خوب و مناسبی دارند؛ مخصوصا در ایران که شرایط سخت گیرانه ای برای اهداکنندگان قائل شده ایم. به طور مثال در برخی کشورها آثار مختصری از فشار خون یا قند خون را قبول می کنند اما فقط سلامت کامل را تایید می کنیم.

رئیس قطب اورولوژی ایران افزود: باید واقعیت ها را درباره اهدای کلیه و پیوند به مردم بگوییم تا جلوی نشر شایعات گرفته شود. فرهنگسازی برای اهدای کلیه در کنار راه اندازی پوشش های بیمه ای و حمایتی، می تواند جان بسیاری از انسان ها را نجات دهد و از طرفی، دغدغه های اهداکنندگان و بیماران را رفع کند.