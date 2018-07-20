به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، قنبر موسی نژاد با اشاره به اینکه ۹درصد ورودی های زنان سرپرست خانوار کمیته امداد به دلیل طلاق است، اظهار داشت: سه هزار و ۲۳۳ زن مطلقه سرپرست خانوار هستند که ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار مطلقه تحت حمایت کمیته امداد به علت اعتیاد همسران و برای جلوگیری از اعتیاد فرزندان از همسرشان جدا شده اند.

وی با بیان اینکه خدمات کمیته امداد تنها پرداخت مستمری به مددجویان نیست، افزود: پرداختن به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی خانوارهای تحت حمایت بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری از اهداف کمیته امداد برای اثر بخشی خدمات و مستمری‌ پرداختی و اغنای فرهنگی مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با تاکید بر اهمیت توجه به عفاف و حجاب در کمیته امداد بیان کرد: کمیته امداد تنها نهادی است که نام امام بر تارک آن می درخشد و ارائه خدمات به بهترین شکل همراه با رعایت عفت و اخلاق در این نهاد مردمی نقش موثری در استحکام نظام دارد.

موسی نژاد در پایان گفت: برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد بر اساس تحکیم بنیان خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی برنامه ریزی شده است.