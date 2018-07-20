به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجت‌الاسلام علی موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر قیدار با اشاره به طولانی شدن مذاکرات با اروپا افزود: در واقع این اتحادیه درصدد تعلیق اقتصاد ایران است، چرا که خاصیت تعلیق رکود کارها است.

وی ادامه داد: ترامپ امروز به همان توهمی گرفتار شده که صدام پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شد.

امام جمعه قیدار با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت توصیه فرمودند که مسئولان از گره زدن اقتصاد کشور به برجام و بسته‌های توخالی اروپا پرهیز کرده و کشور را معطل تصمیم ۱+۴ نکنند، تاکید کرد: «نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان به‏ ویژه آمریکایی ‏ها» و «جدی گرفتن سیاست‏ های اقتصاد مقاومتی» از دیگر توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولان کشور بود.

موسوی به در پیش بودن سوم مرداد سالروز تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون (۱۳۴۳ش) اشاره کرد و گفت: بازخوانی این وقایع و حوداث برای موضع گیرهای انقلابی لازم و ضروری است، چرا که آمریکا در هر زمانی به دنبال تحمیل کاپیتولاسیون‌های جدید در شکل‌های جدید است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا به هر دری می‌زند تا حیثیت ایرانی را به سلطه گیرد، ادامه داد: امروز آمریکا در آرزوی کاپیتولاسیون جدید است و می‌خواهد کاپیتولاسیون را در قالب امثال سند ۲۰۳۰ و «FATF» و پالرمو و برجام بر کشور و ملت ایران تحمیل کند.

موسوی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: شرایط پیش آمده نشان داده که روح کاپیتولاسیون نمرده است بلکه شکل عوض کرده است.