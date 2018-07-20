به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود خوانساری درباره اینکه آیا مشکل اقتصاد کشور با تغییر مدیران حل خواهد شد، یا اینکه سیاست های اقتصادی باید تغییر کنند، گفت: افراد و مدیران نقشی در مشکلات ندارند و برای حل مسائل اقتصادی، سیاست ها باید تغییر کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یک مدیریت واحد و سیاست مشخص در حوزه اقتصادی کشور نداریم.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: برخی از سیاست‌هایی که اجرا می شوند، عجولانه بوده و بر اساس کار کارشناسی نیست؛ این سیاست ها معمولا در واکنش به اتفاق یا پدیده ای تدوین می شوند و به همین دلیل در اجرا با مشکل مواجه می شوند.

خوانساری، خواستار بهره گیری دولت از نظرات مشورتی بخش خصوصی در روند تصمیم گیری ها شد و افزود: بهتر است قبل از آنکه دولت سیاستی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند، نظرات کارشناسی و بخش خصوصی را نیز در نظر بگیرد و بعد از آن اقدام به اجرای سیاست های خود بکند.