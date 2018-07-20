به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با بیان این مطلب گفت: در گذشته علاوه بر سالن های تئاتر شهر، فرهنگسراهای تهران یکی از پاتوق های اجرای نمایش در تهران بوده اند که این روند در سال های اخیر به دلایلی کمرنگ شده است.

وی ادامه داد: این موضوع موجب شد تا به تدریج سالن های خصوصی تئاتر که برخی از آن ها فاقد ابتدایی ترین استانداردهای اجرا هستند، وارد صحنه شوند. این امر نه تنها از نظر مخاطب مطلوب نیست، بلکه با کارکردی که برای فرهنگسراها تعریف شده است مغایرت دارد.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران انعقاد قرارداد برای اجرای ۹۵ نمایش در فرهنگسراها همزمان با اجرای برنامه های تابستانی را از اولین گام ها برای ایجاد تغییر معرفی و عنوان کرد: هدف ما این است که روند اجرای نمایش و جذب مخاطبان تئاتر در فرهنگسراها توسعه پیدا کند. از این رو، با چندین گروه نمایشی وارد مذاکره شده ایم تا فضای فرهنگسراها را در اختیار آن ها قرار دهیم.

اوحدی با تاکید بر اینکه بازگشت تئاتر به فرهنگسراها و مذاکره با گروه های نمایشی کمی زمان بر است، گفت: به طور قطع، یکی از برنامه های سازمان در سال جاری بازتعریف فعالیت خانه های فرهنگ و فرهنگسراها و تلاش برای جذب مخاطبان رشته های مختلف هنری است که تئاتر در راس آن قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آخرین وضعیت پردیس تئاتر خاوران پرداخت و تصریح کرد: از جمله سرمایه گذاری های عظیم مدیریت شهری در سال های گذشته مربوط به پردیس تئاتر است که اتفاقاً از زیرساخت های بسیار حرفه ای برخوردار است.

رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ادامه داد: با این وجود، پردیس تئاتر خاوران هیچ گاه به صورت جدی راه اندازی نشد؛ به این معنی که مراسم افتتاح فضا از بعد اتمام عملیات عمرانی برگزار شد اما برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت در نظرگرفته نشد.

اوحدی گفت: زمانی که می گوییم پردیس تئاتر، این به آن معنا است که مجموعه از تقویم مشخص برخوردار باشد و برنامه های ۶ ماه تا یک سال در آن درج شود؛ اتفاقی که در مورد پردیس تئاتر خاوران نیفتاده است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های سال جاری سازمان سامان بخشی به پردیس تئاتر خاوران است، عنوان کرد: فعالیت تقویم دار پردیس، ایجاد زیرساخت های حمل و نقل و احتمال پیش بینی شاتل در بخش هایی از تهران برای انتقال مردم به این مکان از جمله برنامه هایی است که در ماه های آینده به سرانجام می رسند.

