به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میرزاحسین معتمدی فر در آئین تودیع ومعارفه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان میناب بابیان اینکه هرگونه تغییر مدیریت در دستگاههای اداری شهرستان باید همراه با تحول باشد گفت: اگر بنابر جابجایی مسئولی در یک اداره در دستور کار قرار گرفته این تغییرات باید همراه با تحول باشد که در غیر این صورت بایدبرای این جابجایی ها پاسخگو باشید.

معتمدی فر بیان داشت: معیار جابجایی مدیران علاوه بر ایمان، تقوا و تدین، تخصص و تجربه است که باید یک مدیر برای موفقیت در کار خود این مولفه را داشته باشد.

امام جمعه میناب خطاب به مدیرکلها عنوان کرد: شهرستان میناب به عنوان دومین شهر هرمزگان محل آزمون خطای مدیران بی تجربه نیست و شما با چه جراتی فردی را که سابقه مدیریت درجایی ندارد را به عنوان مدیر معرفی می کنید.

معتمدی فر گفت: انتظار همه ما این است که این تغییرات همراه با تحول باشد تا در آینده شاهد مشکلاتی در حیطه مدیریت آنها نباشیم.

معتمدی فر بابیان اینکه تلاش برای مدرن شدن کشاورزی و باغداری در میناب شود تصریح کرد: دنیا بر اساس علم روز پیش می رود وبا ایجاد ابر و بارور کردن آنها باران شکل می گیرد درصورتی که ما هنوز در بحث آبیاری کشاورزی وباغها به صورت سنتی عمل می کنیم.

امام جمعه میناب بیان داشت: ماهنوز به طور کلی در بحث آبیاری سیفی جات خود مدرن نیستیم و باید برای آبیاری نوین اقدام کرد ،اما برای آبیاری درختان انبه که ریشه در عمق خاک دارندوبا قطره ای کردن آنها جواب نخواهد داد روشی مناسب پیدا، وبرای آن اقدام شود.

معتمدی فر گفت: شهرستان میناب قطب تولید محصولات کشاورزی است اما از هرگونه صنایع تبدیلی محروم شده در صورتی که در شهرستانهای دیگر در کنار مزارع صنایع تبدیلی ساخته شده است.

امام جمعه بیان داشت: از استعداد های موجود در شهرستان میناب بدرستی استفاده نمی شود درصورتی که با شناسایی آنها میتوان در حوزه کشاورزی این شهرستان استفاده های لازم را برد.

معتمدی فر عنوان کرد: احقاق حق آبه به کشاورزان وباغداران برای آبیاری محصولات خودرا باید به صورت جدی مورد بررسی قرار داد تا در این خصوص حقی از کشاورزان وباغداران مینابی ضایع نشود.

معتمدی فر تصریح کرد: کشاورزان مینابی اکنون برای کشت محصولات کشاورزی خود ترس دارند که این ترس از عدم حمایت وخرید تضمینی محصولات که آنها را با ضرر وزیان روبروکرده به وجود آمده است.

امام جمعه میناب گفت: خرید تضمینی محصولات وپرداخت خسارت وفعال کردن بیمه کشاورزی برای کشاورزان منطقه در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند آزادانه کشاورزی کنند وبر روی مزارع خود کار انجام دهند