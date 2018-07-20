به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد نظری ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلای مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اساسی کشور در شرایط فعلی مسائل اقتصادی است، ابراز داشت: هیچ تردیدی در جنگ تمام‌عیار اقتصادی که علیه ایران شکل‌گرفته است، نیست و تحریم‌های نفتی و غیرنفتی در دستور استکبار قرار دارد.

وی بابیان اینکه آمریکا ۳۰۰ نفر را مأمور رسیدگی به روابط اقتصادی سایر کشورها با ایران کرده است، افزود: این افراد روزانه موظف هستند تا ببینند کدام کشور با ایران رابطه اقتصادی دارد تا با تهدید آن‌ها را از این اقدام بازدارند تا جایی که حتی برخی از آن‌ها به دولتمردان ایران پیام دادند که حتی تلفن نیز به مانکنید.

وحدت کلمه رمز پیروزی در جنگ اقتصادی

امام‌جمعه موقت شاهرود بابیان اینکه در جنگ تمام‌عیار اقتصادی باید به دنبال ارائه راهکار باشیم، ابراز داشت: گروه فعلی اقتصادی کشور برای شرایط عادی بوده و متاسفانه آرایش جنگی به خود نگرفته است لذا باید با تاکتیک‌های جنگی برای مقابله با این جنگ به پا خواست.

نظری ضمن بیان اینکه با هیچ کشوری مشکل نداریم، تصریح کرد: باید روابط خود را غیر از آمریکا و اسرائیل با کشورهایی که می‌توان با آن‌ها مراودات تجاری داشت توسعه دهیم، استکبار می‌گوید باید شرایط ما را در جنگ اقتصادی بپذیرید اما ما برعکس آن را به دشمن اعلام می‌کنیم.

وی افزود: وحدت کامل بین قوای سه‌گانه و مردم در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است اگرچه اختلاف‌سلیقه‌هایی وجود دارد اما در زمان جنگ باید همه ما دست واحده باشیم لذا برای مقابله با جنگ تنها راهکار همدلی بین مسئولان رده‌بالا با مردم و مردم با آن‌ها محسوب می‌شود.

لزوم حفظ عوامل اقتدار نظام

امام‌جمعه موقت شاهرود ضمن بیان اینکه شفافیت مسائل اقتصادی توسط مسئولان دیده نمی‌شود، ابراز داشت: اصلاح سیاست‌های ارزی، تأمین نقدینگی و پذیرش اصل اقتصادی مقاومتی باید در جامعه تبیین شود بی‌شک اگر مردم تلاش مسئولان و واقعیت‌ها را بدانند تکلیف خود را در این جنگ اقتصادی خواهند دانست.

نظری بابیان اینکه ایجاد مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی در حال انجام است، تصریح کرد: اگر در اقتصاد قوی شویم قطعاً هیچ کاری از دشمن علیه ما بر نخواهد آمد و از سوی دیگر اروپا نیز به‌تدریج درک خواهد کرد که باید در برابر ابرقدرت‌های آمریکایی ایستاد.

وی بابیان اینکه حفظ اقتدار سیاست‌های نظام ایران یک رکن لازم برای کشور به شمار می‌رود، افزود: بر اساس مبادی دینی و آیات قرآن هیچ‌کدام از افراد و مسئولان حق تضعیف ارکان اقتدار نظام را ندارند و هر فردی مبادرت به تخریب اصل نظام کند مصداق خیانت محسوب می‌شود منکر مشکلات مردم نیستیم اما اگر در برابر تحریم‌ها ایستادگی کنیم در جنگ اقتصادی پیروز میدان خواهیم بود به‌شرط آنکه صبر و مقاومت در اولویت جامعه قرار گیرد.

لزوم استفاده از سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت شهری، اعزام زائران به خانه خدا و سعی در خرید داخلی، مهارت‌آموزی در نوجوانان و جوانان، ضرورت توجه به برنامه‌های در حال انجام دهه کرامت و مسئله فراموش‌نشدنی فلسطین ازجمله محور سخنرانی‌های امام‌جمعه موقت این هفته شاهرود بود.