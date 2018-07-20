به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با بیان اینکه شنیدن مباحثی از جمله فساد و تبعیض، مردم را ناراحت می‌کند، افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید با عاملان این فسادها برخورد جدی و قاطع صورت گیرد؛ چرا که این نوع برخوردها باعث خواهد شد تا روحیه امید در جامعه جاری و ساری شود.

وی با یادآوری اینکه خداوند متعال ائمه‌اطهار (ع) را به عنوان نگهبان قرار داده تا جلوی تحریف دین گرفته شده و مردم به این واسطه از دین خارج نشوند، ادامه داد: خداوند را شاکریم که وجود حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) بانی دینی و فرهنگی در ایران شده و امروز سیره زندگی این امام همام، به عنوان الگویی برای مردم ایران تلقی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دولت‌مردان اشاره و اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب در این دیدار همانند گذشته، نقشه راه را برای ادامه راه دولت ترسیم و به سران قوا و مردم ارائه دادند و در فرمایشات خود ابراز کردند که می‌توان از مشکلات امروز عبور و آن‌ها را حل کرد.

خاتمی یادآور شد: مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم قابل حل است، به شرطی که با روحیه انقلابی، شجاعت، عزم راسخ و تلاش شبانه‌روزی و نیز همکاری مردم بتوان در این راه قدم برداشت و بتوان با این راهکار، توطئه‌های آمریکا را ناکام گذاشت.