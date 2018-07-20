به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری در تشریح جزئیات این خبر، گفت: باندی پنج نفره که کولرهای گازی را بدون ثبت گمرکی از بندری در جنوب کشور به تهران منتقل کرده بودند، منهدم شد.

وی با بیان اینکه اعضای این باند برای انجام عملیات خود بزرگراه ها و جاده های حوالی بهشت زهرا را انتخاب کرده بودند، گفت: آنان تصور می‌کردند که تخلیه بار در ساعات خلوت از چشم ماموران به دور می ماند اما گشت کلانتری متوجه این اقدام آنان شده و وارد عمل شدند.

نظری با اشاره به اخذ مجوز برای دستگیری این افراد گفت: سه تن از اعضای این باند در حین بار زدن کالای قاچاق دستگیر شدند و اعتراف کردند کولرها را به مبلغ ۱.۵ میلیون تومان از بندری در جنوب کشور خریده و در تهران به مبلغ پنج میلیون تومانی می فروختند.

وی با بیان اینکه متهمان بار قاچاق را با استفاده از خودروهای سواری و باری به تهران منتقل می کردند و از آنجا همه بار را به یک وانت دیگر تحویل می دادند، گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی و شناسایی دیگر عاملان قاچاق به پلیس آگاهی معرفی شدند.