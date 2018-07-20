رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز یک دستگاه کمپرسی با یک دستگاه موتورسیکلت در آبادان برخورد کرد.
وی افزود: این حادثه در جاده اهواز - آبادان (فلکه خروجی) رخ داد که در نهایت منجر به مصدومیت یک نفر و فوت راکب اصلی موتور شد.
اهواز - مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی خوزستان از فوت یک راکب موتور در شهر آبادان خبر داد.
رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز یک دستگاه کمپرسی با یک دستگاه موتورسیکلت در آبادان برخورد کرد.
وی افزود: این حادثه در جاده اهواز - آبادان (فلکه خروجی) رخ داد که در نهایت منجر به مصدومیت یک نفر و فوت راکب اصلی موتور شد.
نظر شما