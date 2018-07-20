به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی سرود رضوی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و فرهنگی در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد، ضمن تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برای برگزاری این جشنواره ملی اظهار داشت: عشق و محبت اهل بیت(ع) به خودی خود ادب پرور است.

وی با بیان این که برترین ادبا و شعرای جهان اسلام و جهان عرب، از بین شعرا و ادیبان کشور عراق هستند، گفت: رمز و راز این اتفاق، عشق و علاقه شیعیان عراق به اهل بیت(ع) عصمت و طهارت است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در ادامه سخنان خود با بیان این که شعر ایرانی، با اهل بیت(ع) گره خورده است، گفت: اگر بررسی کنیم، بهترین و جاودانه ترین اشعار شعرای بزرگ ایرانی، شعرهایی است که در رثای اهل بیت(ع) سروده شده است و امروز در فرهنگ ملی ما ماندگار و در دل مردم ایران نقش بسته است.

وی با بیان این که شعر از مؤثرتین عنصرهای ایجاد تحول های فرهنگی و اجتماعی است، گفت: شعر با آهنگ را اهل بیت(ع) و پیامبر اسلام(ص) به ما سفارش کردند که در روزگار امروز در قالب گروه های سرود خود را نشان می دهد.

آیت الله اراکی با بیان این که در دل دعاهای معروف هم آهنگ خاصی نهفته است و از ان جمله می توان به مناجات ام داوود و دعای ابوحمزه ثمالی اشاره کرد و گفت: در متون دینی و تاریخی داریم که وقتی حضرت داوود(ع) مناجات با خدا داشت، بسیاری پرندگان به دور این پیامبر خدا جمع می شدند و این به دلیل داشتن آهنگ در دل مناجات ایشان بود؛ همچنین قرآن خواندن پیامبر اسلام(ص) هم به گونه ای بود که همه اطرافیان و شنوندگان را میخکوب می کرد.

وی با بیان این که قرآن و دعاهای اهل بیت(ع) در دل خود آهنگی دل نشین دارد، گفت: بسیاری از کسانی که به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، به خاطر شنیدن قرآن بود و بسیاری از افرادی هم که به مذهب تشیع گرویدند، از طریق دعاهای اهل بیت(ع) از جمله دعاهای امام سجاد(ع) بوده است.

آیت الله اراکی با بیان این که اقدام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در برگزاری نخستین جشنواره ملی سرود رضوی، اقدامی ماندگار و ارزشمند بود، گفت: حتما از این دست اقدامات را ادامه دهید و علاوه بر جشنواره سرود رضوی، جشنواره سرود علوی، جشنواره سرود فاطمی و ... را هم برگزار کنید.

وی با بیان این که ضرورت برگزاری جشنواره سرود حسینی بسیار وجود دارد، تصریح کرد: چرا باید در عرصه شعر حسینی این قدر عقب گرد کنیم و بعضا شعرهای بی محتوا را در مجالس عزاداری امام حسین(ع) و مداحی ها را شاهد باشیم؟ اصلا چه اصراری هست که هر کسی شعر بگوید؟ در حالی که شعر، محتوای خوب می خواهد.

وی با انتقاد از شعرهای بی محتوا که در برخی مجالس مداحی و عزای امام حسین(ع) خوانده می شود، خاطرنشان کرد: ما شعرهای پرمحتوا در عرصه شعر حسینی کم نداریم و بسیار مناسب است که به آن ها رجوع کنیم یا این که شاهد بالارفتن کیفیت اشعار جدید باشیم.