به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: متاسفانه امروزه در مواردی تعصبات، تعصبات دینی و اسلامی نیست و برخی تنها تعصبات سیاسی را دنبال می کنند و این نوع نگاه برای جامعه ای اسلامی مناسب نیست.

موسوی اعظم با اشاره به دهه کرامت و برکت های این دهه خاطرنشان کرد: دهه کرامت برای امت اسلامی سرشار از نور، امید و برکات است.

وی افزود: باید از این ظرفیت ها به نحو مطلوبی استفاده شود.

امام جمعه موقت یاسوج بر استفاده از ظرفیت و بهره گیری از سیره انبیا برای دستیابی به سعادت تاکید کرد و بیان داشت: بهره مندی و بکارگیری سیره انبیا مسیر دستیابی به سعادت را هموار می کند.

موسوی اعظم با اشاره به اهمیت نماز اول وقت، اظهار داشت: یکی از ویژگی های انسان مومن نماز اول وقت است و باید به این مهم توجه شود.

وی با تاکید بر نقش نماز جمعه در صلابت مومنان، خاطرنشان کرد: نماز جمعه ستون دین است و این مهم باعث صلابت مومنان و وحدت و نزدیکی بیشتر امت اسلامی به یکدیگر می شود.