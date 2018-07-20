به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با اشاره به آغاز اعزام حجاج به سرزمین وحی اظهار داشت: حجاج مهمان خانه خدا هستند و باید حریم مهمان خانه خدا حفظ و حرمت آن‌ها نگه داشته شود.

وی بیان کرد:‌ حج یکی از برنامه‌های اساسی اسلام برای برائت از مشرکین است و اعمال حج، معاد مجسم و بدین جهت است که معنویت حج سرمایه حیات جاودانه است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه خادمان حرمین شریفین بیشتر به دنبال تجارت و طرح‌های سیاحتی هستند اضافه کرد: حج به عنوان نماد اتحاد و وحدت مسلمانان محسوب می‌شود و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

وی در ادامه به مشکلات آب و برق در استان اشاره کرد و افزود: باید تلاش ویژه‌ای برای رفع مشکلات استان صورت گیرد و مسئولان با کار جهادی و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات موجود در استان عمل کنند.

صفایی بوشهری خواستار توجه ویژه دولت به استان بوشهر شد و ادامه داد: به منظور تحقق عدالت اسلامی باید به مناطقی همچون استان بوشهر توجه ببیشتری شود تا شاهد توسعه استان در زمینه‌های مختلف باشیم.

وی تصریح کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی بزرگ سهم مهمی در درآمدهای کشور دارد و به همین منظور باید سهم استان بوشهر از اعتبارات ملی بیشتر از وضعیت کنونی شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه تامین آب و برق و بهبود وضعیت اشتغال باید از مهمترین اولویت‌ها در استان بوشهر باشد، تصریح کرد: استان بوشهر دارای مردمی نمونه است و باید برای رفع مشکلات مردم استان تلاش شود.

وی با تاکید بر تلاش برای رفع فقر، تبعیض و برخورداری همگان از امکانات موجود در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن در تلاش برای ایجاد تفرقه در جامعه است و باید با وحدت در سایه ولایت در مقابل توطئه‌های دشمنان بایستیم.