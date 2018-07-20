به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: صدقه باعث دوری بلا از انسان می‌شود و همه ما وظیفه داریم که این سنت حسنه را انجام داده و برای ترویج بیش از پیش آن تلاش و کوشش داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه صدقه می تواند کمک خوبی برای افراد نیازمند جامعه باشد، بیان کرد: پرداخت کردن صدقه بهترین فرصت برای کمک به افراد نیازمند جامعه است.

امام جمعه سنندج عنوان کرد: در آیات و روایت مختلف دینی و مذهبی ما آمده است که پرداخت صدقه باعث دفع هفتاد نوع بلا از انسان می شود و به دلیل این اهمیت همه ما باید نسبت به این سنت حسنه الهی توجه داشته باشیم.

وی ضمن اظهار تاسف از وقوع حادثه برخورد تانکر با اتوبوس و کشته شدن شماری از مردم استان کردستان، عنوان کرد: خوشبختانه مردم استان کردستان همواره در صحنه های مختلف حضور داشته و در این حادثه نیز با خانواده های داغدیده همراه بودند.

ماموستا خدایی از حضور مردم در مجلس ختم جانباختگان تصادف اخیر در مسجد جامع سنندج تقدیر کرد و گفت: مردم با حضور در کنار خانواده‌های جانباختگان این حادثه تلخ همدری خود را بیان کردند و موجب تسلی خاطر آنها شدند.

وی اقتدار و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: حضور و همراهی مردم در تمامی صحنه‌ها ضامن اقتدار نظام اسلامی است و امیدواریم این حضور در صحنه همچنان ادامه داشته باشند.

امام جمعه سنندج اظهار داشت: امروز به برکت اسلام و انقلاب ملت ایران روز به روز پله‌های رشد و ترقی را می‌پیمایند و امیدواریم به برکت وجود رهبری و حضور مردم در عرصه هر روز شاهد اقتدار بیشتر کشور باشییم.

وی به امنیت فعلی در کشور اشاره کرد و گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی ما دارای امنیت پایداری هستیم و امیدواریم این امنیت و آرامش همچنان ادامه داشته باشد.

ماموستا خدایی به حضور مسلمانان در مراسم حج اشاره کرد و گفت: حج یکی از مهمترین مباحث دین مبین اسلام به شمار رفته و صحنه ای برای نمایش وحدت و همدلی در بین کشورهای اسلامی است و امیدواریم که زائران استان کردستان نایب زیاره ما باشد.