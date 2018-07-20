به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جوادی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با تبریک میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا(ع) به قرار گرفتن در دهه کرامت اشاره کرد و گفت: دهه کرامت بهترین زمان برای کسب معرفت نسبت به امام رضا(ع) است.

امام جمعه موقت همدان با تاکید بر اینکه باید نسبت به تقویت معارف دینی و حرکت در مسیر سیره نبوی و علوی اقدام کرد، گفت: دهه کرامت و ایام میلاد ائمه(ع) فرصت مناسبی برای تقویت معارف دینی است.

حجت الاسلام جوادی با تأکید بر اینکه باید سیره رضوی را در جامعه جاری و ساری شود، دهه کرامت را زمان مناسبی برای این امر برشمرد.

وی همچنین با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) همیشه شیعیان خود را از اسراف بر حذر می‌داشتند، گفت: متأسفانه رعایت اصل صرفه‌جویی و دوری از اسراف موضوعی فراموش شده در جامعه است.

امام جمعه موقت همدان دستگیری از محرومان و کمک به نیازمندان را مورد تاکید قرار داد و بابیان اینکه باید چنین موضوعاتی اولویت زندگی مردم باشد، گفت: متاسفانه تجمل گرایی در جامعه مشهود است.

حجت الاسلام جوادی به کمبود آب در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه در برخی استان ها مردم حتی یک لیوان آب ندارند، عنوان کرد: شستشوی خودرو و حیاط منزل با آب شرب و بهداشتی دور از انصاف است.

وی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی دیگران، گفت: اسراف و روی در مصرف آب ظلم به سایر شهروندان است.