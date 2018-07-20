به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در خطبه‌های نماز جمعه امروز گفت: سفر مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل به روسیه، به عقیده کارشناسان سفری راهبردی و تاریخی بود.

وی ادامه داد: امیدواریم سایر مسئولان نیز سفرهای این‌چنینی انجام دهند چراکه ایران توان برقراری رابطه فعال با سایر قدرت‌های منطقه را دارد و باید از این توان به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود به دیدار مسئولان با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و توضیح داد: طبق تاکید رهبر معظم انقلاب، مردم از مشکلات اقتصادی ناراضی هستند و مسئولان سه قوه باید برای ریشه‌کن شدن فقر و فساد به شکایت‌های مردم توجه داشته باشند.

وی همچنین خطاب به مردم تاکید کرد: باید کسانی که دارای سرمایه و پول هستند، سرمایه خود را در جهت تولید و کارآفرینی و اشتغال‌زایی به کار بگیرند تا شاهد رشد اقتصادی در جامعه باشیم.

امام جمعه تبریز از تجار نیز خواستار شد که از واردات بی‌رویه محصولاتی که نمونه‌های داخلی آن‌ها در کشورمان تولید می‌شود شدیدا خودداری کنند.

حجت‌الاسلام والمسمین آل‌هاشم در ادامه با اشاره به لایحه نژادپرستانه موسوم به یهود در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت: سران آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از حاکمان عرب برای مردم فلسطین تعیین تکلیف می‌کنند درحالی که جهان اسلام در موضوع فلسطین همچنان پویا بوده و تن به سازش نمی‌دهد.

وی طبق روال هرهفته، بخشی از خطبه سیاسی نماز جمعه را به موضوعاتی اختصاص داد که مردم به صورت مستقیم با آن‌ها درگیر هستند و این هفته نیز درخصوص مسئله آب بیان کرد: ما در استان با بحران آب مواجه هستیم و اگر در مصرف آب مدیریت نکنیم بی‌شک سال‌های آینده با بحران کمبود آب مواجه خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: لازم است که آب شرب از مصارف دیگر جدا شود و در این موضوعات نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. لازم است موضوع آب به یک موضوع ملی و یک دغدغه عمومی تبدیل شود تا شاهد تحولاتی عمیق و مثبت باشیم.