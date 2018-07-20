محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی از بعدازظهر جمعه به استان گیلان خبرداد و اظهار کرد: دمای هوای استان گیلان با نفوذ این سامانه از بعدازظهر امروز تا اواسط هفته آینده به صورت تدریجی ۳ تا ۷ درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

وی افزود: با بررسی الگوهای حاکم بر نقشه های هواشناسی گیلان افزایش ابر، وزش باد، رگبار باران، رعد و برق و همچنین بارش تگرگ در برخی مناطق از پدیده های جوی استان در این مدت است.

سرپرست اداره کل هواشناسی گیلان در ادامه ضمن هشدار در زمینه بالا آمدن آب رودخانه ها از مسافران و شهروندان خواست از استقرار در کنار رودخانه ها و حاشیه مسیل ها جدا خودداری کنند.

وی با اشاره به دمای کنونی شهر رشت، دمای هوای امروز این شهر را ۳۲ درجه سانتیگراد عنوان و خاطرنشان کرد: در این مدت دریا نیز با ارتفاع موج ۶۰ سانتیمتر تا ۱.۵ متر برای فعالیت های دریانوردی و شنا نامناسب است.