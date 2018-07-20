به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان در نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلای این شهر، ضمن اشاره به سخنان هفته گذشته خود درباره حجاب و ضرورت نگاه ویژه به دانشجویان شهرهای دیگر که بعضاً عرف را رعایت نمی‌کردند که باعث صدور بیانیه‌ای اعتراضی از سوی انجمن اسلامی دانشجویان شد، تأکید کرد: دانشجویان دامغانی فرزندان و همشهریان ما محسوب می‌شوند و ما قبلاً این اعتقاد راداریم اما از سوی دیگر عده‌ای دلسوزی و تذکرها را با تفسیر نادرست تعابیر، به‌غلط به تفرقه تبدیل می‌کنند.

وی افزود: امروز مسلم است که عده‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و التهاب در شهرستان و جامعه هستند اما ما بیش از گذشته با وحدت در کنار هم خواهیم ایستاد چراکه همه اهل یک جامعه دینی هستیم اما امروز معتقد هستیم که حجاب و عفاف به‌عنوان یکی از ارکان دین همچون نماز و روزه باید حفظ شود و ما آن را حفظ خواهیم کرد.

ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان

امام‌جمعه دامغان در دیگر بخش سخنان خود، ضمن بیان اینکه ایجاد آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی هدف دشمنان است، تأکید داشت: باید در برابر توطئه‌های دشمنان هوشیار باشیم و با اتحاد زیر لوای ولایت‌فقیه، در برابر توطئه‌هایشان بایستیم.

حسینیان بابیان اینکه دشمنان ایران با ایجاد آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال ضربه به اصل نظام هستند، بیان داشت: دشمن به دنبال براندازی بوده و این برای همگان مسجل شده است لذا نباید به دشمنان اعتماد کرد.

وی افزود: ضربه زدن به جمهوری اسلامی و نابودی آرمان‌های آن، هدف استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت‌کار است اما به حمدالله با وحدتی که در جامعه ما وجود دارد، هرگز به این هدف شوم خود نخواهد رسید.

دشمن به دنبال منزوی کردن ایران

امام‌جمعه دامغان با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال منزوی کردن ایران هستند چراکه ازنظر نظامی نمی‌توانند به کشورمان تعرض کنند، تأکید داشت: ایران در اوج عزتمندی و اقتدار قرار دارد و لذا دشمنان سعی دارند تا با تحریم، منزوی کردن ایران و همچنین هجمه نرم، به عداوت خود ادامه دهند.

حسینیان در ادامه به حضور کاروان زیر سایه خورشید، ویژه خادمان رضوی در استان سمنان نیز اشاره کرد و گفت: این حرکت عظیم معنوی باعث ترویج فرهنگ دینی در جامعه می‌شود و لذا باید از بانیان آن قدردانی کرد و بهترین میزبان برای خادمان بود.