به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه اظهارداشت: اینکه باید مفسدان به مردم معرفی شوند و در این امر شفافیت امور از ملزومات است.

وی ادامه داد: در برخورد با مفسدان هدف احقاق حق مردم باشد و در این مسیر توجه به ارتباطات و دوستی ها و فامیلی ها اهمیتی ندارد و مسوولان نیز به این امر توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه ارومیه خواستار رسیدگی به موضوع مفاسد اقتصادی و نیز مقوله باچاق در سطح استانی شد و گفت: این موضوع که مدنظر رهبری نیز هست باید توسط مسئولان استانی و با هماهنگی مدیران ارشد نیز انجام شود.

حجت الاسلام قریشی همچنین با اشاره به سالگرد تاسیس شورای نگهبان، این نهاد مقدس را جزو ضروری ترین نهادها در نظام اسلامی دانست و عملکرد آن را قوت دهنده برای مصوبات مجلس عنوان کرد.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق مصوبات نظام با احکام دین است که در این راستا، شورای نگهبان زحمات زیادی را متقبل می شود.

امام جمعه ارومیه، در خصوص بیانات رهبری در دیدار با هیئت دولت، عنوان کرد: سفارشات ایشان به دولت باید توسط مسئولان و مردم عملی شود تا شاهد رشد و بهبود شرایط باشیم.

وی، با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین نعمت برای دولت، حمایت رهبری و پشتیبان بودن ایشان از عملکرد دولت‌ها است، گفت: رهبرانقلاب در عرصه‌های مختلف ضمن انتقاد از عملکرد و مواضع نادرست دولت‌ها، همیشه بزرگترین حامی دولت‌ها بوده‌اند و مسئولان دولت نیز باید توجه کنند که بیانات و فرامین ایشان سرلوحه اقداماتشان باشد.

حجت الاسلام قریشی، ادامه داد: سپردن امورات به بخش خصوصی و نیز مبارزه با قاچاق کالا جزو اصلی ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های رهبر است که باید در سطح استانی هم پیگیری شود.

وی، بیان داشت: داشتن روحیه قوی در دولتمردان باید همیشگی بوده و در این زمینه باید با قدرت به امورات خود رسیدگی کنند. همچنین زبان گویا و دلی نترس جزو ضروریات یک مسئول است که دولتمردان هم باید با بهره‌گیری از این شرایط در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی، ایستادگی در برابر فساد را خواسته دیگر رهبری از دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولین مرتبط باید در این زمینه اسامی متخلفان و نوع تخلف را شفاف و روشن برای مردم بیان کنند تا به این ترتیب از گسترش فساد در جامعه جلوگیری شود.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، حج واقعی را برائت مسلمین از مشرکان دانست و تاکید کرد: حج بدون برائت مفهوم ندارد و باید حجاج بیت الله الحرام در این مقوله توجه ویژه و جدی داشته باشند.