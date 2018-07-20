به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مهماندار افزود: پلاک هویت یک وسیله نقلیه است و هیچ تفاوتی بین خودرو و موتورسیکلت وجود ندارد. هر وسیله نقلیه ای که در معابر کشور تردد می‌کند نیاز به شماره‌گذاری دارد. هدف آن است که وسیله نقلیه دارای هویتی باشد که در مواقع لزوم قابل شناسایی باشد. می‌توان گفت که پلاک یکی از زیرساخت‌های مهم ترافیکی است که اگر مخدوش شود یا وجود نداشته باشد، می‌تواند عواقب انتظامی و حتی امنیتی در پی داشته باشد. به همین خاطر پلاک از نظر ما بسیار حائز اهمیت است.

مهماندار افزود: طرح ساماندهی پلاک موتورسیکلت‌ها از شنبه شروع خواهد شد. پوشاندن پلاک به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، و تلق‌ها و کاورهایی که به منظور محافظت و تمیزی روی پلاک‌ها نصب می‌شوند قابل قبول نمی باشد و افراد مجاز به نصب وسیله ای که باعث کاهش دیده شدن پلاک شود، نمی باشند. از طرف دیگر آویزان کردن پارچه، زنجیر و... یا هر عملی که باعث ناخوانا شدن پلاک شود و مامورین قادر به خواندن پلاک نباشند، به طور قطع جرم محسوب می‌شود. جرم مخدوش کردن پلاک از نظر قضایی شش ماه تا یک سال حبس دارد و کسانی که این جرم را مرتکب شوند برای برخورد قضایی به دادسرا معرفی می‌شوند.کسی که به عمد، به هر طریقی چه دست کاری پلاک چه پوشاندن آن، قصد جلوگیری از اعمال قانون را داشته باشد، عمل مجرمانه محسوب می‌شود و مجازاتی که اشاره شد، اعمال خواهد شد.