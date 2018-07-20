به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی بدری در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: دنیا زود گذر است همانطور که گذاشتند و رفتند ماهم باید بگذاریم و برویم.

امام جمعه موقت عسلویه با تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت امام رضا(ع) در فضایل امام رضا گفت: مادر امام رضا می‌گوید که وقتی به آن حضرت باردار بودم سنگینی حمل را احساس نمی‌کردم و صدای حمد و تسبیح این کودک در شکم خود می شنیدم و وقتی او متولد شد پاها را بر زمین گذاشت و نگاه به آسمان کرد و جملاتی را گفت.

وی به سالروز تاسیس شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: اعضای شورای نگهبان حافظ اسلام و انقلاب هستتد و ملاحظه هیچ کس را ندارند و خدا را در نظر می گیرند. کسانی که در شورای نگهبان انتخاب می شوند اهل درد هستند و پایبند به نظام و نگهبان هستند.

بدری اضافه کرد: حضرت امام (ره) درسال ۶۰ فرمود کسانی که از قانونی که به وسیله مجلس تصویب شده و شورای نگهبان تایید کرده تمکین نکند مخالف با اسلام است بیانان حضرت امام ورهبر انقلاب درمورد شورای نگهبان ملاک است.

وی به دیدار رهبر انقلاب با هیئت دولت و رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: آقا به نکات حساسی اشاره کردند؛ یکی اینکه دولت باید با مردم ارتباطش نزدیکتر کند و شفاف با مردم حرف بزند و نکته دیگر اینکه با قاطعیت با فساد و مفسدین اقتصادی برخورد کند. نمی‌گوییم برخورد نشده است اما کم برخورد شده است.

امام جمعه موقت عسلویه گفت: باید به منویات رهبری عمل شود تنها به حرف نباشد. فقدان برنامه ریزی زیربنایی در کشور مشکلاتی را به وجود آورده و اگر برنامه‌ریزی بود این فسادها به وجود نمی آمد. بعضی بی‌خیال هستند و باری به هرجهت می گذرانند. اگر پشتیبان ولایت باشیم ضربه نخواهیم خورد. در عمل همراه ولایت باشیم، ولایت نسخه شفابخش دربرابر تمام توطئه های دشمن است.

وی درخصوص مشکلات شهرستان عسلویه به خصوص مشکل آب و برق گفت: بارها مشکل آب توسط خطبای جمعه از این تریبون گفته شده است اما رسیدگی نشده است. شهرهای دیگر اگر برق ندارند یا آب ندارند می توانند بیرون بروند. آنجاها دیگر این آلایندگی را ندارند اما اینجا اگر برق می رود جهنم است.

بدری اظهار داشت: از وزیر نفت استاندار و نماینده مجلس می پرسم آیا شما حاضرید یک هفته خانواده خود را بیاورید اینجا زندگی کنند؟ قطعا خانواده شما اجازه نمی‌دهند؛ عسلویه همه امراض و گرفتاری‌ها دارد. بچه های کم سن و سال به بیماری صعب العلاج گرفتار شدند.

وی افزود: استاندار و وزیر نفت یک شب بیایند اینجا بمانند، مردم اینجا پاک و نجیب هستند، انقلاب و نظام را دوست دارند و به آن پایبندند. محیط زیست برای جان حیوانات و پرندگان ارزش قایل است و جریمه می‌کند، انسان بر همه موجودات کرامت دارد ولی چرا به فکر جان مردم نیست.

امام جمعه موقت عسلویه تصریح کرد: دریا و صیادان ما که مشکل دارند رزق و روزی‌شان از این دریاست و این را هم بر روی آنان بستند. صیاد کجا برود وجوانان بیکار چه کار کنند.