توطئه روانی دشمن برای مایوس کردن ملت/دولتمردان حساب شده حرف بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: کشورمان با سرمایه های مادی، معنوی، انسانی، علمی، سرزمینی و ثروت های خدادادی قدرت مقاومت در برابر هر گونه تهدید را دارد بنابراین تنها راه باقیمانده برای دشمن، جنگ روانی و مرعوب و مایوس ساختن ملت و مخصوصا نخبگان است.

وی تصریح کرد: هیچ کشوری در دنیا مثل کشور ما هدف نیست و برای فروپاشی هیچ کشوری مثل کشور ما بودجه صرف نمی شود و متخصصین جنگ فرهنگی، روانی و اقتصادی برای ضربه زدن به هیچ کشوری مثل کشور ما بسیج نشده اند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت ۶۱ موسسه بین المللی فرهنگی فقط برای تاثیرگذاری بر فرهنگ مردم ادامه داد: برخی از این موسسات بودجه ای بالغ بر دو برابر بودجه کل ایران در اختیار دارند و بر موضوع تخریب بنیان خانواده ها و بی هویت کردن جوانان سرمایه گذاری و طراحی کرده اند، لذا میز ایران در سرویس های جاسوسی دنیا، بیشترین مشتری را دارد.

وی بیان داشت: روزگار ما به تعبیر مقام معظم رهبری نظیر روزگار جنگ احزاب است. آن زمان احزاب همه بر علیه رسول خدا و مسلمان ها جمع و هم پیمان شدند و در حال حاضر نیز آمریکا و اروپا و حکام سرسپرده عربی و صهیونیست ها بر علیه ایران متحد شده و پول کلان و افسانه ای خرج می کنند تا دل ها را بترسانند.

زبان‌های مادری و بومی آیات الهی هستند

عاملی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش در خصوص زبان مادری یادآور شد: خداوند در شمارش آیات خود زبان ها را جزو آیات الهی معرفی می کند، چنانچه هرکس در شکل گیری زبان ها دقت و تحقیق کرده در نهایت به خداوند رسیده است و غیر از دخالت مستقیم خداوندی، امکان شکل گیری زبان ها و تعدد و تشعب آنها وجود ندارد.

وی متذکر شد: همه ما ماموریم آیات الهی را هم احترام بگذاریم و هم حفظ. به همین جهت تمام زبان ها هم محترم هستند و هم لازم الحفظ. زبان های مادری و زبان های بومی علاوه بر اینکه عامل تفهیم و تفهم و عامل انتقال عواطف هستند، آیات الهی هستند و هرکس با اینها به مقابله برخیزد با خدا به مقابله برخاسته است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه متاسفانه وزیر آموزش و پرورش این هفته نسبت به زبان های مادری این خبط را مرتکب شد و سوژه بزرگی به دست معاندان داد، عنوان کرد: ما ضمن مخالفت با این اظهارات، دولت مردان را دعوت می کنیم حساب شده حرف بزنند و به آنچه که در حیطه تخصص آنها نیست وارد نشوند.

مردم اردبیل در وصف مهربانی و غمگساری ممتاز هستند

وی با اشاره به کمک رسانی مردم این استان به مردم آبادان و خرمشهر افزود: مردم استان اردبیل در وصف عطوفت و مهربانی و غمگساری ممتاز هستند و استان ما به طور ویژه استان عاطفی است.

عاملی اضافه کرد: در روزهای گذشته مردم استان اردبیل به صورت خودجوش کاری عاطفی انجام دادند که بسیار ارزشمند است. آنها با شنیدن بی آبی آبادان و خرمشهر به صورت خودجوش بدون اینکه کسی آنها را دعوت کند، مبالغی برای کمک به تامین آب این دو شهر ایران جمع و ارسال کردند.

به گفته وی صرف نظر از مقدار مبالغ جمع آوری شده، اصل عمل را قابل تحسین بوده و به مردم استان به خاطر این همت و عطوفت بزرگش درود می فرستم.