به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در حالی که چین و آمریکا از چند هفته قبل وارد بزرگترین جنگ تجاری تاریخ شده اند، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در مصاحبه ای از آمادگی خود برای اعمال تعرفه ۵۰۰ میلیارد دلاری بر کالاهای چینی خبر داد.

چند هفته قبل آمریکا با فهرست کردن کالاهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار که قصد اعمال تعرفه بر آنها از ماه سپتامبر را دارد جنگ تجاری با چین را تشدید کرد.

این تصمیم چند روز پس از آن گرفته می شود که دو کشور تعرفه های تلافی جویانه ای بر کالاهایی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار علیه یکدیگر اعمال کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود که اگر چین دست به تلافی بزند تعرفه های بیشتری در نظر خواهد گرفت.

فهرست تازه شامل بیش از شش هزار کالا از جمله محصولات غذایی، مواد معدنی و کالاهای مصرفی مثل کیف دستی است. این تعرفه ها به میزان ۱۰ درصد از پایان ماه اوت اعمال خواهد شد که پس از یک دوره برای دریافت و بررسی نظر عمومی است.

کاخ سفید می گوید که این تعرفه ها واکنشی به شیوه های غیرمنصفانه تجاری چین است.