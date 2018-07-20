حمید غیاثی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آتش سوزی ظهر امروز در مخزن حلال شیمیایی یک شرکت صنعتی در شهرک صنعتی خمین رخ داد.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی افزود: خوشبختانه ساعات ۱۶ امروز با همکاری آتش نشانی خمین و شهرهای همجوار از جمله اراک و شازند، این حریق مهار شد و اقدامات نهایی برای جلوگیری از حریق مجدد در حال انجام است.

وی بیان کرد: علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نبوده و در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است فرماندار شهرستان خمین در گفت و گو با خبرنگار مهر از جان باختن دو نفر و مصدومیت یک تن بر اثر بروز این حادثه خبر داده است.