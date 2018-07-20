نباید معطل مذاکرات ماند/رفع مشکلات اقتصادی با مدیریت جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه، رفع مشکلات امروز کشور را نیازمند مدیریت انقلابی و اقدام جهادی دانست و اظهار داشت: ایران اسلامی کشوری ثروتمند است اما رفع مشکلات با سخنرانی امکان ندارد و نیازمند تفکر انقلابی و عملکرد جهادی است.

وی با اشاره به دیدار اخیر هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب گفت: همان‌گونه که معظم‌له فرمودند تصویر دولت در چشم مردم باید یک تصویر توانا باشد و مردم احساس کنند که دولتمردان، تلاشگر و قادر به حل مشکلات هستند، و نباید کشور را معطل مذاکرات هسته‌ای گذاشت.

خطیب جمعه کرمانشاه حمایت از بخش خصوصی در شرایط فعلی را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: دولت هیچگاه نمی‌تواند تاجر خوبی باشد و همانگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست باید راه را برای بخش خصوصی باز کند و خودش ناظر و هدایتگر باشد.

آیت‌الله علما با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت محور و میدان‌دار برطرف کردن مشکلات اقتصادی است، خاطرنشان کرد: در شرایط نامطلوب اقتصادی برخی اقدام هایی همچون واردات خودروهای لوکس و چه توجیهی دارد، مسئولان باید نهایت تلاش را در برخورد با تخلفات در هر سطحی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با گرامیداشت ولادت امام رضا (ع) در سوم مردادماه، امام مهربانی‌ها را صندوقچه علم و اسرار الهی برشمرد.

وی سوم مردادماه سالروز تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون را مورد اشاره قرار داد و مناسبت‌های ششم ذی‌القعده و روز بزرگداشت احمدابن موسی(ع) و تبدیل بقاع متبرکه به مراکز فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.