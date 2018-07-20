به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در خصوص تعیین اولویت و تخصیص ارز اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به جلسات برگزار شده وزارت بهداشت با وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص اولویت بندی تعرفه ها و نحوه اختصاص ارز به گروه کالاهای سلامت محور و پیرو جلسه نشست هم اندیشی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ با شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی، به اطلاع می رساند تعیین اولویت تعرفه کالایی و همچنین اختصاص ارز بر عهده "کمیته تخصیص ارز تجهیزات پزشکی" است.

تایید تخصیص ارز ثبت سفارش های انجام شده تجهیزات پزشکی که از سامانه جامع وزارت صمت به سامانه TTAC ارسال شده است تا روز دوشنبه دوم مرداد ماه سال ۹۷ انجام خواهد شد.

چنانچه تا تاریخ مذکور پرونده ای تعیین تکلیف نشده باشد، شرکت ها می توانند به اداره کل تجهیزات پزشکی مراجعه نمایند.