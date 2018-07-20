به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، حسین کاخکی، مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران اظهار داشت: پس از امضای آئین نامه اجرایی طرح الکترونیکی تیر با هدف تسهیل روند ترانزیت و کاهش خطر پذیری در سال ۱۳۹۴ توسط رئیس کل وقت گمرک و رئیس اتاق بازرگانی ایران مقرر شد، کارنه تیر که به صورت کاغذی مبادله می شد به شکل الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: برای نخستین بار در دنیا با توجه به زیر ساخت هایی که در گمرک جمهوری اسلامی ایران فراهم شده بود پروژه کارنه تیر الکترونیکی بین ایران و ترکیه با موفقیت انجام شد.

مدیر کل دفتر همکاری های بین الملل گمرک ایران گفت: انجام موفقیت آمیز پروژه مزبور باعث شد اتحادیه حمل و نقل جاده ای (ایرو)، این فعالیت را در سایر کشورها توسعه دهد.

وی افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و همین‌طور فعالیت های صورت گرفته، این امر توسعه پیدا کرد و گمرگ جمهوری اسلامی توانست پروژه حمل‌ونقل ترکیبی و چند وجهی تحت عنوان پروژه اسلوونی - ایران را برای نخستین بار تحت رویه تیر با موفقیت پیاده سازی کند.