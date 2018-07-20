به گزارش خبرنگار مهر، افشین حمیدنژاد ظهرجمعه درجمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در تیر ماه سال جاری روزانه در شهرستان تالش ۱۰ میلیمتر از آب های سطحی تبخیر شده است، اظهار کرد: با ثبت رکورد تبخیر ۱۰.۷ میلیمتری در ماه جاری با گرمای ۳۶ درجه سانتیگراد میزان تبخیر به بالاترین حد خود از زمان تاسیس ایستگاه هواشناسی تالش رسیده است.

وی افزایش تبخیر را از تبعات افزایش دما و ماندگاری گرما دانست و افزود: از اوایل فصل زراعی افزایش دما و کاهش نزولات جوی پیش بینی شده بود.

رئیس اداره هواشناسی تالش با بیان اینکه میزان تابش آفتاب در تیرماه سال جاری برای رشد محصولات کشاورزی نظیر برنج در این شهرستان زیاد شده است، گفت: در ماه جاری میزان تبخیر آب های سطحی و تابش شدید آفتاب و گرما افزایش معناداری داشته است.

حمید نژاد با اشاره به بارش های چند روز گذشته در تالش و کمک به ذخیر سازی منابع آبی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: بارش های فوق در بازه زمانی کوتاه مدت در ذخیره آبی منطقه اثرگذار بوده است.

وی به بارش ۷۲۸.۱ میلیمتر باران از اول فصل زراعی تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته نیز طی این مدت ۷۶۹.۹ میلیمتر باران باریده بود.

شهرستان تالش با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰کیلومتری غرب استان گیلان قرار دارد.