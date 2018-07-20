به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صابریان بعد از ظهر جمعه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۱ صبح امروز پس از اعلام خبر غرق شدن یک مرد در «لواسان سبو بزرگ » به سامانه ۱۱۵ اورژانس گروه امدادی به این منطقه اعزام شد.

صابریان افزود: تکنسین های اورژانس بدون فوت وقت و در کمترین زمان برای نجات مرد غرق شده به محل رسیدند و اقدامات اولیه را انجام دادند.

وی در ادامه گفت: پس از جستجوی ماموران، جسد فرد غرق شده توسط نیروهای امدادی پیدا و به نیروهای انتظامی شهرستان تحویل داده شد.

رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به شروع دور دوم مسافرت های تابستانی و استفاده هم وطنان از حاشیه رودخانه، اضافه کرد: به همه هموطنان که قصد مسافرت در محورهایی که دارای رودخانه هستند و یا هر محور دیگری را دارند توصیه می‌کنیم از خود و فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند و توصیه های نیروهای امدادی را جدی بگیرند.