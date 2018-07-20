به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام گمرک در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری بر عهده گمرک است و راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر عهده سامانه همتاست.



گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه ۲۳ آبان ماه ۹۶ گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، باید پس از انتقال اطلاعات از گمرک به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار بگیرند چرا که اطلاعات پاسپورت مسافران در اختیار گمرک قرار ندارد و فعال سازی یا عدم فعال سازی گوشی های مسافری نیز بر عهده سامانه همتاست .

گمرک ایران پیش از این هم اعلام کرده بود، کلیه مسافران ورودی مکلفند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ورود به کشور نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه اظهار گوشی تلفن همراه مسافری به آدرس اینترنتیhttp://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister اقدام کنند.

با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری، مسافران ورودی صرفا یک دستگاه تلفن همراه را باید در سامانه ثبت کنند.

پس از انتقال اطلاعات از سامانه مسافری گمرک به سامانه همتا و راستی آزمایی اطلاعات مسافران در سامانه همتا باید یک دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری برای هر مسافر ورودی رجیستری و فعال سازی شود که بر اساس اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی رسمی طرح رجیستری مقرر شده این موضوع با جدیت در سامانه همتا دنبال شود.



مسافرین از طریق سامانه گمرک نسبت به پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برای یک دستگاه تلفن همراه برای هر مسافر (حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه) وفق مقررات مسافری اقدام می کنند.

در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکورامکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است.