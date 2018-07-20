به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود در توئیتر می نویسد: چین، اتحادیه اروپا و دیگران پول های رایج خود و نرخ بهره ها را دستکاری کرده و آنها را پائین می آورند. در حالی که آمریکا در حال بالا بردن بهره ها بوده و دلار هر روز بیشتر از دیروز قدرتمندتر می شود. از رقابت بزرگ کنار بکشید.

وی در پیام دیگری می نویسد: آمریکا نباید تنبیه شود چون ما خیلی خوب عمل می کنیم. محدودیت های امروز به همه آسیب زده و این کاری است که ما انجام داده ایم. آمریکا باید بتواند آنچه را که به واسطه دستکاری غیرقانونی پول های رایج و قراردادهای بد تجاری از دست داده به دست بیاورد.

ترامپ همچنین امروز در مصاحبه ای از آمادگی خود برای اعمال تعرفه ۵۰۰ میلیارد دلاری بر کالاهای چینی خبر داده بود.

آمریکا از چندی قبل با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین و کشورهای اروپایی جنگ تجاری با پکن و بروکسل را آغاز کرده است.