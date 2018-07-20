به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با ۶ نفر از اعضای مقاومت که از مدافعان شهرک های فوعه و کفریا بودند تلفنی گفتگو کرد. این اعضا به مدت ۳ سال در فوعه و کفریا محاصره بودند.

دبیرکل حزب الله لبنان در این تماس تلفنی از ۶ عضو مقاومت و زحمات آنها در طول ۳ سال گذشته قدردانی و تشکر کرد. سید حسن نصرالله در این تماس، مدافعان شهرک های شیعه نشین را خطاب قرار داد و گفت: شما بزرگترین حماسه استقامت، پیروزی و پایداری را در تاریخ حزب الله رقم زدید.

گفتنی است ۶ نیروی حزب الله از سال ۲۰۱۵ که شهرک های فوعه و کفریا در آن سال در محاصره تروریستها قرار گرفت از این دو شهرک دفاع کردند و روز پنجشنبه بر اساس توافق دولت سوریه و گروه های مسلح به وطن خود لبنان بازگشتند. این افراد بعد از خروج از شهرک ها به منطقه زینبیه در شهر دمشق منتقل شدند و بعد از زیارت حضرت زینب (س) به سمت لبنان حرکت کردند.